SOS Villages : "Le passé simple" recherche un repreneur

C'est au café "Le passé simple" que la journée commence pour les Wattrelosiens. Ici, chacun profite d'une ambiance conviviale et bistrot. Ce sont quinze ans d'habitude qui risquent d'être chamboulés au départ des propriétaires. Francisco Ferreira et son épouse proposent leur fonds de commerce à 25 000 euros négociable avec un logement de quatre chambres, dont le loyer est à 780 euros par mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.