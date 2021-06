SOS Villages : la propriétaire de cette poissonnerie bretonne cherche un repreneur

Cette gouaille de poissonnière est emblématique du bourg de Guipavas. Mais Michèle Willmann est également une amie du 13H. Elle a eu plusieurs reportages et aujourd'hui elle compte sur SOS Villages pour sauver son commerce. En effet, dans quelques mois, Michèle tire sa révérence. La poissonnière prend le large et cherche désespérément un repreneur. Pour les habitants, la reprise est essentielle car à Guipavas, les commerces de proximité commencent à ne plus être nombreux. Son enseigne est une institution, haute en couleur à son image. Depuis 44 ans, Michèle anime la commune : "C'est un lieu de vie" ; "C'est la seule poissonnerie de Guipavas et puis elle présente de bons produits", expliquent les clients. Justement, elle déniche ses bons produits à Carantec, un petit coin de paradis, les pieds dans l'eau où se trouvent les viviers de la famille. Ici, on choisit la marchandise directement dans l'eau. Chantal, la sœur de Michèle, prend, elle aussi, sa retraite. Alors avis aux amateurs de bonnes choses : il y a de quoi se projeter. Les sœurs Willmann sont même prêtes à accompagner les repreneurs.