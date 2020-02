SOS Villages : le restaurant de Saint-Georges-des-Gardes trouve un repreneur en Anjou

L'ancestral bistrot de Saint-Georges-des-Gardes allait fermer il y a cinq ans. Mais un groupe d'amis l'a racheté et rénové, puis l'a confié à des gérants successifs, avec des hauts et des bas. Voulant sauver leur commerce, les cinq copains ont rédigé une annonce sur SOS Villages. Et en moins d'un an, ils ont trouvé un repreneur. Sylvio Osmani est à la tête de l'établissement depuis quatre mois, et il s'y plaît bien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.