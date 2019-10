SOS Villages : le restaurant "Les tilleuls" accueille de nouveau les routiers sur la Nationale 88

Après un an de fermeture, le restaurant "Les tilleuls" à Langogne, en Lozère, rouvre ses portes. Une reprise réussie grâce à l'association Relance. En effet, Thierry Rieu et Marilyn Reynaud, les repreneurs du commerce, se sont fait accompagner par celle-ci avant de se lancer dans cette aventure. Ensemble, ils ont calculé, monté des dossiers et se sont rassurés. Chaque année, une vingtaine de commerces sont sauvés dans le Gard et en Lozère grâce à ce dispositif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.