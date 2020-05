SOS Villages : le village d'Escource a retrouvé un coiffeur

Céline et Jérôme Demaret sont arrivés à Escource presque sur un coup de tête. Ils habitaient dans les Hauts-de-France en septembre dernier, jusqu'à ce qu'ils découvrent une annonce sur le site SOS Villages. Elle était consacrée à la recherche d'un repreneur pour un salon de coiffure dans cette commune des Landes. A leur arrivée sur place, ils ont tout de suite été séduits par le village et l'accueil chaleureux des habitants.