SOS Villages : l'épicerie d'Aubure a rouvert

Aubure (Haut-Rhin) est une commune un peu isolée. Elle est difficile d'accès dès les premières neiges. La réouverture de l'épicerie du village ravit les habitants. Ouvert depuis cette semaine, c'est le seul commerce du village. Christelle Adoneth et sa fille ont pris la suite de l'ancienne épicerie associative fermée depuis plusieurs mois. Boulangerie, fruits et légumes, fromage et charcuterie garnissent désormais les rayons. Dans ce village de 500 habitants, le retour du pain frais du matin est forcément une très bonne nouvelle. Le local est mis à disposition gratuitement par la mairie et à terme, il permettra aussi aux habitants de prendre le café et se retrouver. "C'est la vie au village, c'est un lieu de rencontre (...) et en plus, il y a de bons produits, donc c'est superbe", nous a dit Lionel Raffali, premier adjoint au maire (SE) d'Aubure. Dans cette commune, la boulangerie a fermé ses portes il y a plus de dix ans. Désormais, la nouvelle épicerie devrait permettre de créer du lien, de rendre de nombreux services et ce, peu importe la saison.