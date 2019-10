SOS Villages : l'Hôtel du Mail à Luzillé entame une nouvelle histoire avec ses nouveaux propriétaires

Depuis plus de trente ans, Sylviane et Jacques Levêque gèrent l'Hôtel du Mail, à Luzillé, en Indre-et-Loire. Mais l'heure de la retraite a sonné pour eux. Avec l'opération SOS Villages et après deux ans d'attente, ils ont pu trouver leurs successeurs : Rémy et Sabrina Bertault. Ces derniers sont prêts à relever le défi pour être à la hauteur de ce lieu de vie des Luzillois. C'est avec émotions que les anciens propriétaires ont conclu officiellement la vente de leur hôtel-bar-restaurant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.