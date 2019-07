SOS Villages : l'unique commerce de Plourac'h cherche un repreneur

La disparition du seul commerce de Plourac'h, dans les Côtes-d'Armor, serait catastrophique. En effet, celui-ci est à la fois une épicerie, un bar, une boulangerie et un multiservice, qui est tenu par le maire du village. Ce dernier, a d'ailleurs fait de cet endroit un lieu de rencontre et de convivialité très apprécié par les habitants. Cependant, il envisage de se consacrer à son quatrième mandat et cherche un repreneur pour son commerce. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.