SOS Villages : l'unique commerce de Saint-Cyr-les-Colons trouve une repreneuse

En Bourgogne, l'unique commerce de la commune de Saint-Cyr-les-Colons a rouvert ses portes grâce à SOS Villages. En effet, la mairie a posté une annonce sur le site internet de l'opération solidaire. Les réponses, qui ont afflué dès le lendemain de la publication, venaient d'un peu partout. Par ailleurs, Nadine, la repreneuse et Bourguignonne d'origine, a déjà trouvé sa place parmi les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.