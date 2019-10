SOS Villages : l'unique commerce de Thorame-Basse reprend vie

Les petits commerces tiennent une grande importance sociale. Le cas de Thorame-Basse, dans les Alpes-de-Haute-Provence, en est un parfait exemple. La commune s'est remise à vivre après l'arrivée de Stéphane Marchi, originaire de Marseille. Ce dernier a repris le café après avoir découvert l'annonce sur SOS Villages. Il a également ouvert une petite épicerie et un dépôt de pain. Ce Marseillais est considéré comme la perle rare pour pérenniser l'unique commerce de Thorame-Basse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.