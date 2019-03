SOS Villages : la mairie de Pellevoisin cherche son futur médecin généraliste

Parmi les 3 539 annonces disponibles sur le site SOS Villages, on compte des communes qui cherchent des repreneurs de cabinets médicaux. C'est le cas de Pellevoisin, dans l'Indre. La mairie est en quête de son futur médecin généraliste. Tout est fin prêt pour accueillir le nouvel occupant de la maison médicale. La commune a d'ailleurs investi près de 15 000 euros en équipement médical pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.