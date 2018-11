Depuis janvier 2018, le bourg de Lilia n'a plus de supérette. Une situation déplorable pour les habitants. Grâce à SOS Villages, la mairie de Plouguerneau a reçu quatorze projets de reprise pour l'épicerie de Lilia, en seulement un mois. Elle étudie scrupuleusement les dossiers et a déjà pris contact avec certains candidats. Le choix du repreneur sera fait mi-décembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.