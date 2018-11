SOS Villages : Marie Donnard cherche un repreneur pour son magasin d'articles de pêche

A Châteauneuf-du-Faou, dans le Finistère, les pêcheurs du secteur ont l'habitude de se retrouver au Ti ar Pesketer, mieux connu sous le nom de "Chez Gil'Pêche" ou la maison du pêcheur en breton. Une véritable caverne d'Ali Baba pour les passionnés de ce loisir, mais aussi, un lieu où l'on aime discuter autour de quelques verres. Marie Donnard, la propriétaire, doit prochainement prendre sa retraite. Avec son départ, c'est un magasin emblématique de la commune qui risque de disparaître. Via l'opération SOS Villages de TF1, la communauté espère trouver un passionné pour reprendre cette institution centenaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.