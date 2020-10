SOS Villages : Marie et Philippe ont repris un bar-restaurant et une épicerie dans la Sarthe

C'est d'abord une histoire de coup de foudre avec un village médiéval niché derrière sa fortification. Mais c'est surtout l'histoire de Philippe et Marie Kolodziejaczak. En reprenant un bar-restaurant et une épicerie à Bourg-le-Roi, ils ont complètement changé de vie. Chez eux, on retrouve des clients heureux et un cuisinier passionné. Une fois le restaurant fermé, Marie ouvre les portes de l'épicerie. Un travail qui ne s'arrête jamais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.