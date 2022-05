SOS Villages" : Massat a trouvé son nouveau boucher

C'est la seule boucherie à 30 km à la ronde. Massat est situé dans le Couserans, dans la montagne ariégeoise. Et c'est dans cette vallée que Sébastien Fichet est venu reprendre ce commerce de bouche. Ce dernier était agriculteur en Bourgogne. Avec son épouse, il voulait changer de vie. Il décroche alors un CAP boucher. Pari réussi, la boucherie ne désemplit pas. Elle a pourtant failli fermer définitivement. "Ça a été repris avec plus de fraîcheur, de jeunesse et de nouveauté. Sébastien et Roxane sont des amours" ; "Ils sont contents de bosser. La qualité est super. Ils sourient", lancent des clientes. Le couple s'est rapidement senti à l'aise. Dans l'arrière-cuisine, Roxane Antunes prépare les plats traiteurs. Sébastien travaille avec les producteurs locaux. Les commerces ouverts maintiennent une vie dans la vallée. Et cette aventure a débuté grâce à SOS Villages. Sébastien a trouvé son commerce à 700 kilomètres de son domicile, sur notre site internet. Il fait maintenant partie des belles reprises de l'opération. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle