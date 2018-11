SOS Villages : la Montjoie, un village économiquement dynamique sous l'impulsion de la mairie

Quand un commerce se ferme, c'est tout un village qui meurt. Alors pour éviter que cela n'arrive, mairie et habitants se mobilisent. A la Montjoie, un petit village de 600 habitants, le maire n'hésite pas à saisir toutes les opportunités de projets pour dynamiser sa commune. Ce fut le cas de la construction d'un restaurant gastronomique et moderne qui fait salle comble chaque midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.