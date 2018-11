SOS Villages : la municipalité d'Epargnes se mobilise pour sauver les commerces du village

Chaque année, de plus en plus de municipalités passent par l'opération SOS Villages pour attirer les commerçants. C'est le cas de la municipalité d'Epargnes, en Charente-Maritime, qui refuse de se laisser mourir et qui bataille pour maintenir à flot ses commerces actuels. Depuis 2017, l'ancienne boulangerie du village, qui a fermé après une liquidation judiciaire, revit grâce à un couple de boulanger. La mairie les a aidé pour les gros investissements. A Epargnes, tous les commerces occupent des bâtiments municipaux pour un loyer modéré de 260 euros par mois. Une aide précieuse dont a bénéficié Enzo Rosa qui vient d'ouvrir un salon de coiffure ultra moderne dans les anciens bureaux de la mairie. Toujours avec l'aide de la municipalité, un restaurant a également ouvert ses portes dans le presbytère en 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.