SOS Villages : ils ont changé de vie pour ouvrir une maison d’hôtes dans le Limousin

L'opération SOS Villages a permis de sauver de nombreux commerces, mais également de permettre des reconversions professionnelles. C'est le cas de Véronique et Jean-François, qui ont décidé en 2016 de quitter la région parisienne pour ouvrir une maison d'hôtes en Haute-Vienne. Le changement a été radical, mais très facile pour le couple qui a voulu réaliser leur rêve. Une initiative qui a redonné le sourire aux 190 habitants du petit village, qui étaient habitués à voir leurs commerces fermés les uns après les autres.