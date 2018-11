SOS Villages : Pascal et Patricia cherchent un repreneur à leur commerce en Haute-Saône

En Haute-Saône, Pascal et Patricia Marigny avaient repris le seul café du village grâce à SOS Villages en 2013. A la fois café, hôtel et épicerie, cet établissement multi-services anime le centre de la commune depuis plus de 50 ans. Pour le couple, il était difficile de jongler avec les travaux de rénovation et le travail malgré que le chiffre d'affaires ait triplé. Et après cinq ans d'efforts, il cherche un repreneur à leur commerce. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.