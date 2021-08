SOS Villages : passage de relais réussi pour ce bar du Morbihan

Derrière le comptoir, Isabelle Olivier, nouvelle gérante du "Fidji". Et devant, Rose Thébaud, ancienne patronne du bar qui est désormais au rang des habitués. Un passage de relais réussi grâce à un reportage de SOS Villages diffusé en 2019. Si les patrons ont changé, les habitudes, elles, sont les mêmes. Cet esprit familial, c'est ce qui a tout de suite séduit Isabelle. Serveuse dans un tabac à quatre kilomètres plus loin, elle est tombée sous le charme de cette ambiance. "Quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit, il y a des gens très humains. Ils te tutoient, ils savent ton prénom", a-t-elle précisé. Pour les plus fidèles, la reprise était nécessaire. "Je trouve ça important que ça reste ouvert parce que les petits bourgs, ça commence à se perdre un peu partout", "c'est le lieu d'échange de la commune", témoignent-ils. Le mari d'Isabelle, lui, est au service. Avec cet amoureux du stade Rennais, "Le Fidji" devient parfois bar des sports. De quoi égayer le bistrot et faire chanter le village.