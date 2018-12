SOS Villages passe le cap des 2000 annonces !

L'opération SOS Villages est une réussite. Près de 2213 annonces sont disponibles sur le site www.sosvillages.fr. L'organisation a même prévue une adresse spéciale, sosvillages@tf1.fr, pour mieux échanger avec ceux qui ont tenté l'expérience. Le site reste ouvert tout au long de l'année et il est possible de consulter ou de déposer des annonces à tout moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.