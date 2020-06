SOS Villages : pharmacie en danger dans l'Aveyron

À Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron), une pharmacie cherche urgemment un repreneur. En effet, d'ici la fin du mois, ce commerce va devoir fermer s'il n'en trouve pas. Un crève-cœur puisqu'il s'agit ici du plus vieux commerce du village. Celui-ci étant nécessaire aux habitants, ils se sont également mobilisés pour aider les actuels gérants dans cette mission.