SOS Villages : plus de 1 800 annonces postées

De nombreuses annonces continuent d'être publiées sur le site de SOS Villages. On en compte 1 813 depuis le 12 novembre 2018. Celles-ci viennent de différentes régions. Mais la plupart proviennent de la Nouvelle-Aquitaine. Les types de commerces qu'on retrouve dans les annonces sont en majorité des restaurants, des commerces d'alimentation ou encore des commerces de service.