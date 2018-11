SOS Villages : quelques conseils pratiques pour bien se lancer dans l'aventure

Reprendre un commerce requiert une bonne organisation et une connaissance du terrain. Aussi, il faut se déplacer en amont pour voir les propriétaires du commerce en question. Ensuite, se renseigner auprès de sa banque pour les éventuels prêts. Et enfin, connaitre les procédures administratives, les stages et les formations indispensables. Les adresses à retenir pour ce faire: www.service-public.fr, www.cci.fr et www.artisanat.fr. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.