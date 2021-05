SOS Villages : qui rachètera le bar de La Rochefoucauld ?

Dans le village, le Bar De La Piscine est une véritable institution depuis 1951. Si ses murs pouvaient parler, ils seraient sans doute très bavards. Laurence Duprat et Patrick Linard ont vécu 25 années de bonheur dans ce lieu chargé d'histoire dont ils souhaitent désormais se séparer. "C'est notre patrimoine. C'est pour ça qu'on l'a gardé comme ça", " ça nous tient vraiment à cœur de passer la main à quelqu'un qui serait dans cet esprit-là, qui aime les zingues, le carrelage", lancent-ils. Des générations entières ont connu le Bar De la Piscine et aujourd'hui encore, les plus fidèles clients aiment s'y retrouver. "C'est le bistrot du coin, voilà", confie l'un d'eux. Le couple de propriétaires a beaucoup travaillé toute sa vie. Et il est temps de ralentir la cadence. Leur affaire est une belle opportunité. De plus, le village de La Rochefoucauld attire de nombreux touristes à la belle saison et offre un cadre de vie très agréable. "Un petit coin de Charente plein d'histoires et un climat plutôt sympa", affirme une habitante.