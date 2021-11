SOS Villages : qui reprendra le dernier commerce de cette petite commune de l’Indre ?

Le village de Vouillon n'a plus aucun commerce ouvert. Voitures et camions passent sans s'arrêter. Pourtant, le café-restaurant L'écu était une table réputée, un lieu de rendez-vous pour les habitants. Edith a consacré 30 ans de sa vie à ce commerce. Depuis un an et demi, elle a pris sa retraite et l'a mis en vente. Laboratoire, cuisine, tout reste en parfait état à la disposition d'un repreneur. Pendant des années, la restauration et une activité de traiteur ont parfaitement fonctionné. "Il faudrait que la personne fasse la cuisine et qu'elle refasse un petit peu de plats à emporter", explique Edith. Un restaurant entièrement équipé auquel s'ajoute un logement. Grâce à son annonce sur SOS Villages, Edith espère sauver cette affaire qu'elle a tenue seule pendant dix ans après le décès de son mari. L'écu, c'était une institution dans le village et une ambiance autour du comptoir. Pour réussir à rouvrir ce commerce, la communauté de commune pourrait aider le repreneur. Un projet que le maire veut étudier si un candidat sérieux se présente, idéalement un couple prêt à proposer une cuisine de qualité dans ce village du Berry.