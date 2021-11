SOS Villages : Relance Occtav aide à reprendre un commerce

C'est décidé, Stéphanie Sauvier, propriétaire de "La Coconnière", veut vendre ses chambres d'hôte. Et ce n'est pas à une acheteuse qu'elle les fait visiter, mais à Manon Bouzanquet, chargée de transmission et de reprise du dispositif "Relance Occtav". Son objectif est de l'aider à vendre et cela commence avec un tour complet de la propriété. À Val d'Aigoual (Gard), un village de 1 400 habitants, il peut être difficile de trouver un acheteur, comme dans d'autres communes en milieu rural. Stéphanie Sauvier demande donc de l'aide. "Le projet n'est pas complétement abouti. Donc, ça permet d'avoir de l'échange et ça donne d'autres opportunités. On se sent peut-être moins seule dans sa démarche", explique-t-elle. La deuxième étape dans l'accompagnement est la mise en ligne des annonces sur leur site Internet et sur celui de SOS Villages. Relance existe depuis 23 ans et dispose d'une base de données de 200 potentiels repreneurs. C'est comme cela que Pascale et son mari ont racheté leur salon de thé en mai dernier. Grâce à cette reprise, Val d'Aigoual a pu garder son dynamisme.