SOS Villages : réouverture du nouveau café-épicerie-médiathèque d'Eppe-Sauvage

Spécialisés respectivement dans les arts plastiques et dans la communication, Pierre Ginis et Aurélie Sarrazyn, s'affairent autour de leur nouveau café à Eppe-Sauvage. Il n'aura fallu que deux mois pour que le village adopte ce lieu de rencontre et de rire. À 40 ans, ils décident de quitter Lille pour se lancer un nouveau défi. Mais avant de reprendre ce commerce, les nouveaux gérants ont dû suivre une formation. Motivé, le couple a été aidé par les collectivités locales. Leur commerce dispose de plusieurs services dont un café, une épicerie de produits locaux et une médiathèque où se croisent toutes les générations.