SOS Villages : reprise réussie du Retour aux sources à Ville-sous-la-Ferté

Plusieurs sourires, des rencontres, du partage... le restaurant Le retour aux sources fait à nouveau battre le cœur du village de Ville-sous-la-Ferté (Aube). Avec Christophe Consigny à la manœuvre, la recette du succès est de servir des plats simples et savoureux. Aux services, sa femme et sa fille sautent de joie, car la famille a quitté l'Île de Ré pour revenir sur ses terres. Ils ne souhaitent qu'une seule chose : que l'histoire du restaurant continue. Pour que son pari fonctionne, Christophe a bien préparé la reprise du commerce, notamment des travaux et de nouvelles décorations. Avec une ambiance chaleureuse et conviviale, les clients sont au rendez-vous depuis sa réouverture il y a neuf mois. Le patron a également installé une salle de jeux pour attirer les jeunes. Et ça marche car ces derniers reviennent tous les week-ends. Ainsi, Le retour aux sources est devenu un lieu de rencontres où tous les âges se côtoient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.