SOS Villages : reprise réussie d'un bar-tabac à Trémentines

Le bar-tabac de Trémentines (Maine-et-Loire) figurait parmi les commerces à reprendre sur le site de SOS Villages. Il a été repris par un couple qui a décidé de changer de vie avant le confinement. Annie vend des cigarettes et Wilfrid s'occupe du comptoir. Salariés dans la région auparavant, ils ont dû suivre une formation avant ce changement. Leur arrivée rassure la clientèle ainsi que les habitants de la commune.