SOS Villages : reprise réussie d'un magasin de vêtements à Plougasnou

Cela fait bientôt trois ans que Karine Courtois prodigue ses conseils vestimentaires à l'enseigne "Aux Dames de la Côte". Ce sont les paysages qui l'ont convaincu de changer de vie. L'ancienne professeure d'espagnol envisage également de faire le marché du village voisin afin de s'intégrer encore un peu plus dans la vie locale. De leur côté, les habitants n'imaginent pas faire leurs achats ailleurs. Certaines clientes restent même pour le café.