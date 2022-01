SOS Villages : reprise réussie pour la boulangerie de Méobecq

Au fournil, Philippe Taillard, le nouveau boulanger, fan de Johnny Hallyday. A la caisse, Marie, sa femme. Ensemble, depuis un mois, ils ont donné le sourire et du pain aux habitants de Méobecq (Indre) et des villages voisins. Un vrai cadeau de Noël d'après ces derniers. Galette de pommes de terre, pâté berrichon, arrivés de Saint-Étienne, les nouveaux boulangers se sont vite adaptés aux spécialités du Berry. Et les résultats dépassent les espérances. Il a suffi d'une annonce postée par le maire en juin sur le site de SOS Villages. Six mois plus tard, tout est réglé. "Là, on est soulagé. Les boulangers sont contents du matériel, de la boulangerie, de la clientèle et du logement", confie Hubert Mousset, le maire. Aux sons de Johnny Hallyday, Philippe enchaîne les fournées jusqu'au soir. Le lundi, il découvre les étangs de Brenne avec Marie, heureux d'avoir choisi ce village. "Pompe à essence, restaurant, boulangerie, la poste... c'est bien parce que c'est rare les villages où on trouve tout ça", explique Philippe. TF1 | Reportage J.P. Elme, M. Hubert