SOS Villages : reprise réussie pour le Relais des Bûcherons dans les Vosges

Niché dans le massif des Vosges, le Relais des Bûcherons a rallumé ses lumières après deux ans de fermeture. Il y a du monde au comptoir de Mélanie et Jérôme Bouteloup, venus de la Somme pour reprendre l'affaire. "On est content de se retrouver tous ensemble. En plus après le confinement, on était un petit peu en manque", confie une cliente. C'est grâce à SOS Villages que le maire de Liézey, commune de 300 habitants, a redonné vie à ce bistrot. Trois semaines après la réouverture, le service du déjeuner affiche presque complet. Pour Jérôme, devenir gérant est une fierté, mais aussi un challenge. Une carte simple avec quelques touches de sa Picardie natale, comme le burger au maroilles. Henry, de son côté, a préféré un plat plus traditionnel. Né dans le village il y a 86 ans, il se rappelle de ce lieu. Cette nouvelle vie et ce nouveau décor, le couple en rêvait depuis des années. L'avenir est prometteur. Mélanie a déjà trouvé un emploi sans une commune voisine et Jérôme a engagé un serveur. TF1 | Reportage E. Payró, H. Lévêque