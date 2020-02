Sos Villages : retour à Eppe-Sauvage où un couple a repris un café il y a deux ans

À Eppe-Sauvage (Nord), le café de Pierre et Aurélie est devenu le lieu incontournable du village. En 2018, le couple s'est lancé dans une nouvelle vie grâce à l'opération SOS Villages. En effet, ils ont ressuscité le café "la Vie Sauvage" fermé depuis longtemps. Après avoir connu une baisse de fréquentation, ils ont organisé de nouvelles activités pour fidéliser les clients. Quelles sont-elles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.