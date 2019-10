SOS Villages : Roucy vient de perdre son dernier commerce

L'opération SOS Villages a pour objectif d'aider à redynamiser les commerces en milieu rural. À Roucy, les habitants du village sont fiers d'avoir sauvegardé leur dernier commerce. Cependant, les propriétaires de la boulangerie ont fini par mettre la clé sous la porte en mai 2019. Depuis, les habitudes des habitants ont changé. Chacun s'organise pour trouver du pain frais et faire ses courses ailleurs. Alors que 89 enfants sont encore scolarisés à Roucy, le village garde espoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.