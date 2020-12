Saint-Léon-sur-l'Isle cherche un médecin

Le cabinet a fermé ses portes fin octobre. L'unique médecin de Saint-Léon-sur-l'Isle a décidé d'exercer ailleurs pour des raisons personnelles. L'inquiétude est perceptible chez les 2 000 habitants du bourg, car ici, un tiers de la population a plus de 65 ans. Une dizaine de généralistes consultent dans les communes voisines, mais ils n'acceptent plus de nouveaux patients. C'est très compliqué de trouver des médecins dans la commune. La municipalité remue ciel et terre pour trouver un remplaçant. Le maire a donc publié une annonce sur le site SOS Villages. Un local et un secrétariat médical seront gracieusement proposés au futur praticien. Le maire cible de jeunes internes en fin d'études. Il pense en effet que c'est la solution la plus simple.