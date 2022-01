SOS Villages : Sardent a retrouvé un médecin

La Creuse possède l'une des densités médicales les plus faibles de la région Nouvelle-Aquitaine. A Sardent, un médecin est arrivé. On l'attendait depuis seize ans. Un petit miracle que l'on doit à SOS Villages. A Sardent, 800 habitants, il est un peu celui que plus personne n'attendait. Un nouveau généraliste arrivé l'été dernier, seize ans après le départ de l'ancien. "C'est génial. C'est inespéré" ; "Tant mieux pour nous, tant mieux pour toutes les personnes âgées d'ici", affirment les habitants. Le nouveau médecin de la commune a choisi la Creuse parmi d'autres destinations pour pouvoir exercer comme médecin de campagne. Une installation qui répondait à un besoin. Les patients n'hésitent pas à venir d'un peu plus loin. A Sardent, c'est grâce à l'annonce passée par le maire de la commune sur SOS Villages que l'installation a pu se faire et grâce au projet de futur cabinet médical dans l'ancienne poste avec plusieurs services. Une éclaircie de plus dans un village qui comptait déjà une école et plusieurs commerces. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre, B. Ghorchi