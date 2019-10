SOS Villages : se former pour mieux réussir son commerce

À Rennes, Adeline Rehaut, ancienne employée commerciale en grande surface, est désormais responsable de toute une partie crêperie. Avant de se lancer, elle a suivi quinze jours de formation dans une école de crêpiers. Ce centre accueille plus de 150 stagiaires par an, dont 80% sont en reconversion avec un projet de commerce. Outre la fabrication, des connaissances indispensables pour s'installer y sont également enseignées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.