SOS Villages : le tabac presse de Brocas à reprendre

Au cœur des Landes, Brocas-les-Forges est un village de 800 habitants riche en patrimoine. Eric et Ingrid Finelle y tiennent une épicerie tabac presse dans un bâtiment loué à la mairie. Mais avec un décès dans la famille et le désir de se rapprocher de leurs filles, le couple cherche des repreneurs pour leur commerce. C'est la raison pour laquelle ils ont posté une annonce sur le site de SOS Villages en espérant trouver les dignes successeurs de leur affaire. Et tout ce que leurs clients souhaitent c'est que ceux-ci soient aussi serviables qu'ont été Ingrid et Eric. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.