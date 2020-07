SOS Villages : un bar-épicerie au cœur de la Normandie cherche un repreneur

"Chez Loulou", on se sent comme chez soi. C'est l'unique bar-épicerie multi services du village de Saint-Vaast-d'Équiqueville (Seine-Maritime). Louise et Donald le tiennent depuis quatre ans. Cependant, ils ont décidé de partir pour de nouvelles aventures. Le couple a ainsi mis son commerce en vente sur le site de SOS Villages. L'équilibre fragile et précieux du village repose sur sa reprise.