SOS Villages : un bar-karaoké de Lyon cherche un repreneur

Dans le quartier historique du Vieux Lyon, vous aurez du mal à choisir votre façade Renaissance en plein jour. Mais le soir venu, depuis 30 ans, tout le monde sait quelle porte pousser pour les faire chanter. Rendez-vous au Elody's Pub, un des tous derniers petits karaokés de la ville avec 30 places. "C'est très petit, mais très convivial", "ce sont des lieux qui se perdent et c'est dommage", confient des clients. Un couple est à la tête du commerce : Isabelle au bar et Philippe aux mallettes. Ce dernier jongle avec les 44 000 chansons du répertoire, pour que chacun ait son heure de gloire. Mais ils ne tendront bientôt plus le micro car ils partent à la retraite. Ce minuscule karaoké de quartier, les habitués ne veulent pas s'en séparer. Alors devenir propriétaire d'un karaoké ça vous chante ? Mais faut-il avoir les tripes d'un Johnny ? Pour déposer notre CV, faut-il savoir chanter ? Quelle est la recette pour que chaque soir au Elody's Pub, la magie continue d'opérer ?