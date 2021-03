Un bar-PMU à vendre dans le Nord

A Méteren (Nord), les mots d'ordre sont "tous derrière Chantal". Quand les habitants ont appris qu'après 20 ans de carrière derrière son comptoir Chantal Dauchy souhaitait prendre sa retraite et vendre son bar-tabac, les commerçants de la ville sont tout de suite venus lui apporter leur soutien. Méteren compte une dizaine de petits commerces. Une famille unie dont l'objectif est simple : préserver le dynamisme de leur village. Et cela passe par une grande solidarité entre les commerçants comme nous le dit Juliette Duyck, la coiffeuse. Chantal a fait une promesse, elle ne baissera pas le rideau tant qu'il n'y aura pas de repreneur. Pour mettre les chances de son côté, elle a publié une annonce sur SOS Villages. Sa clientèle est aussi fidèle et résolument attachée à leur commerce de proximité. "C'est la vie du village. Il faut qu'il y a un repreneur", lance une cliente. A Méteren, il y a tout ce qu'il faut pour démarrer une nouvelle vie avec en bonus la chaleur humaine des gens du Nord.