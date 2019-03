SOS Villages : un bar-tabac PMU à Moréac cherche un repreneur

Rose tient un bar-tabac PMU depuis plus de neuf ans à Moréac, dans le Morbihan. Son commerce est devenu un lieu de rencontres pour les 3 800 habitants de la commune. Si les affaires vont bien, c'est parce que la patronne en connaît les secrets. Mais tenir ce commerce demande du travail et elle se fatigue. Raison pour laquelle elle aimerait remettre les clefs de son bar-tabac à un couple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.