SOS Villages : un bistrot à reprendre dans l'Allier

Près de 8 600 annonces de commerces à reprendre sont disponibles sur le site de SOS Villages. Parmi elles, un café à Ygrande (Allier), un lieu où le silence est rare. Depuis le décès de son mari, la propriétaire souhaite tourner la page. Pour ce faire, Sylvie Avignon aimerait trouver quelqu'un pour lui succéder. Avec un coin cuisine non exploité, au moins deux salaires peuvent être générés grâce aux multiples services proposés. Dans le village, l'attente d'un repreneur est grande.