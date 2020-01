SOS Villages : un café associatif géré par les Tressignaulais

Après la fermeture des portes du dernier bar du village, les Tressignaulais se sont donné la main pour démarrer le Mix Café. Dans cet établissement, des bénévoles s'occupent du service à tour de rôle. Pour guider ces serveurs d'un jour, des antisèches ont été installées à l'avance par une ancienne professionnelle. Désormais, le petit bar associatif de Tressignaux est plus que jamais essentiel à la vie du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.