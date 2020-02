SOS Villages : un camping à reprendre dans le Lot

A Puy-l'Évêque (Lot) trône un petit camping qui anime tout le village. Avec ses dix mobile-homes, ses 90 emplacements et sa vingtaine de gîtes, le camping "Les Vignes" affiche complet chaque été. Alexandre Charlot, qui est propriétaire de plusieurs autres campings, a décidé de le mettre en vente pour des questions de gestion de temps. Dans le village, tous espèrent qu'il trouvera vite repreneur. Ses vacanciers représentent 20% en plus de l'activité des commerces avoisinants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.