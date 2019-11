SOS Villages : un commerce multi-services à Arêches-Beaufort trouve repreneur

En découvrant une annonce sur le site de SOS Villages, Eric Prullière et Lydie Saunier ont plaqué leur ancienne vie en Isère pour reprendre une boutique multi-services à Arêches-Beaufort. À 50 ans, ils découvrent ensemble leur nouveau métier. Installé depuis le début du mois de novembre 2019, le commerce est ouvert tous les jours, sauf les mercredis et dimanches après-midi. Bien accueillis par la population locale, les nouveaux arrivants ne regrettent aucunement leur choix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.