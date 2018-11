SOS Villages : un cordonnier de la Mayenne recherche un repreneur

Dans son atelier de 24m² à Mayenne, Jean-Michel Vergereau, cordonnier retraité, dispose d'une machine à coudre de cuir et d'une machine à coller des talons et des semelles. Sa cordonnerie se situe en plein centre-ville où il s'est fait une fidèle clientèle. Il projette de partir en retraite d'ici fin 2018 et recherche un repreneur. Voilà pourtant deux années que toutes ses démarches ont été infructueuses. En dernier recours, il a pris l'initiative de poster une annonce sur le site de SOS Villages. Ce métier fait partie des derniers pratiqués par des artisans indépendants. Bon nombre de ses confrères sont partis à la retraite sans remplaçant. Le SOS du cordonnier de Château-Gontier est celui de toute une profession. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.