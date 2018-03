SOS Villages : un couple belge sauve l'unique restaurant de Michery

Après trois fermetures, l'unique restaurant de Michery, dans l'Yonne, rouvre enfin ses portes, au plus grand bonheur des villageois. Grâce à l'opération SOS Villages, un couple belge a repris le commerce. A eux deux, ils font revivre le centre de Michery et font voyager leurs clients avec leurs spécialités. Après avoir investi près de 800 000 euros dans les locaux, la mairie est ravie que l'activité reprenne enfin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.