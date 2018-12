SOS Villages : un couple de Parisiens reprend une boulangerie à Courdemanche

A Courdemanche, le père Noël est arrivé avant l'heure. L'unique boulangerie du village, au bord de la fermeture, a trouvé repreneurs. José et Karine Da Silva ont quitté la capitale pour faire revivre ce petit commerce si cher aux 650 habitants du village. Pour inciter le couple à s'installer, la municipalité a déboursé près de 120 000 euros pour acheter les murs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.